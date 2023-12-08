Происшествия 08 декабря 2023, 09:56 Директора ЧОП задержали после стрельбы в брянской гимназии РИА «Новости»: в Брянске после стрельбы задержали главу ЧОП, охранявшей школу РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали генерального директора частной охранной компании, которая работала в брянской гимназии № 5, где произошла стрельба. Об этом сообщило РИА «Новости».

Помимо гендиректора, в отделение полиции привезли сотрудницу охранного предприятия. Им может грозить до 10 лет лишения свободы по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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По информации Telegram-канал Shot, под контролем организации в Брянске находятся 44 объекта, среди которых 38 — школы. При этом работников на все объекты у ЧОП не хватает.

В четверг, 7 декабря, в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба, огонь из отцовского ружья открыла ученица восьмого класса. Пострадали пять человек, еще один погиб, писал RT.

Ученики гимназии сообщали «360», что у стрелявшей не было конфликтов с остальными детьми. Психиатр Василий Шуров отмечал, что скорее всего девочка действовала спонтанно.