Восьмиклассник пришел в школу Владимира с топором. Бойню предотвратил директор

Учащийся восьмого класса владимирской школы пришел на уроки с топором. Он успел достать его из рюкзака, но опасный предмет у подростка отобрал директор.

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Эту информацию РИА «Новости» подтвердил региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.

«Слава богу, что школа сработала очень хорошо. Директор остановил ребенка и забрал у него топор, никто не пострадал. Но топор был у него уже не в рюкзаке», — рассказал омбудсмен.

Школьник пришел с орудием, чтобы отомстить одноклассникам за травлю. Об этом написали «Владимирские новости».

Мальчик состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, на школьном учете и считался трудным. Известно, что у него были напряженные отношения со сверстниками и «в семье есть вопросы».

«Понятно, что этот мальчик виден, что он с проблемами. Наверное, к таким детям, с девиантным поведением, нужен другой подход. Мы говорим давно о наставничестве над такими подростками, но всегда сложно найти наставника для такого тяжелого подростка», — посетовал Прохорычев.

При этом он подчеркнул, что в таких ситуациях всегда винит взрослых, которые должны предупреждать подобные инциденты, работая с трудными подростками.

Также омбудсмен добавил, что 3 октября по этому случаю должно пройти совещание с участием представителей местной власти и правоохранительных органов. Они будут выяснять все причины и обстоятельства произошедшего. С подростком уже общались стражи порядка. Однако, что рассказал им школьник, не уточняется.