Директор турецкого отеля отказался признавать вину в смерти 12-летней россиянки

Директор турецкого отеля, где год назад погибла 12-летняя россиянка, не признал свою вину в случившемся. Он ссылается на то, что гостиницу перед началом сезона приняли без замечаний.

«Обвиняемый директор отеля не признает своей вины, ссылается на конструктив горки, произведенной в 2002 году фирмой Polkar, и на то, что перед началом сезона отель был принят без замечаний государственными органами», — рассказали родители погибшей девочки Андрис Лейкуцис и Наталья Адамова. Их слова приводит ТАСС.

Также директор утверждает, что техник-электрик в отеле работал по совместительству и спасателем. И он не знает, находился ли техник рядом с бассейном в момент трагедии. При этом сам электрик утверждает, что не работал спасателем, а лишь следил за техническим состоянием бассейна.

Родители девочки надеются, что в суде обсудят и уровень безопасности детских горок.

Андрис Лейкуцис и Наталья Адамова не смогли присутствовать на первом заседании суда из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Они постараются прилететь на следующее слушание, которое состоится в конце декабря 2020 года.

12-летняя россиянка погибла на курорте в Турции в августе 2019 года. Ее затянуло в трубу на дне бассейна. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, но спасти девочку не удалось. Она умерла через десять дней после происшествия. Турецкие власти пытались обвинить в произошедшем родителей ребенка, сообщал портал «Дни.ру». Расследование инцидента держит на контроле посольство России в Турции.