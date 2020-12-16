Директор супермаркета в Щербинке выкрал деньги из своего сейфа. Видео

Директор супермаркета в Щербинке примерил на себя роль вора и обчистил своей же кабинет. Теперь в истории разбирается полиция.

Службы безопасности сети подали заявление о пропаже 1,7 миллиона рублей. Полиция выехала на место ЧП. Стражи порядка ознакомились с видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как в помещении заходит человек в балаклаве. Он быстро открыл сейф и вытащил оттуда деньги. В итоге оказалось, что грабитель — директор магазина.

Мужчину быстро нашли. По данным издания «Подъем», все деньги он уже потратил. Теперь директора подозревают в присвоении и растрате денежных средств сети.

Руководителя супермаркета задержали, но позже суд постановил отпустить его. Он находится под подпиской о невыезде. Полиция разбирается в том, что мужчину подтолкнуло на эти действия. Об этом написал портал «Вести.ru».