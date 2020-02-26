Директор склада пострадал в пожаре под Красногорском

Один человек пострадал при пожаре на складе в Красногорском городском округе. Там ночью горели здания по производству и хранению детской обуви.

«Пострадал один человек — директор склада, госпитализирован в городскую клиническую больницу № 1 Красногорска», — сказал РИА «Новости» представитель экстренных служб Московской области.

Пожар произошел в поселке Новый под Красногорском. Сначала загорелись тюки с резиновой крошкой, которые лежали на открытой площадке. Потом огонь перешел на два одноэтажных здания.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 00:17 26 февраля. В 03:30 пожарные локализовали огонь на площади 4,4 тысячи квадратных метров. В 07:22 потушили открытое горение. В ликвидации пожара участвовали 73 человека и 21 единица техники.