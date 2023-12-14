Происшествия 14 декабря 2023, 14:21 Директор омской школы обратился в полицию после скандала с памятной доской бойцу СВО Директор школы в Омске Коваленко заявила в полицию на участников СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Директор омской школы № 87 Марина Коваленко написала заявление в полицию на участников спецоперации, обвинивших ее в отказе установить памятную табличку в честь погибшего в зоне СВО выпускника. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Омска Галина Назарова изданию «Коммерсант-Сибирь».

Она отметила, что решения о размещении мемориальных досок принимает топонимическая комиссия омского горсовета, а не директор школы. По словам Назаровой, у участников спецоперации также не было нужного пакета документов.

«Мэр дал поручение оперативно округу и депутату горсовета, который избирался от этой территории, этот пакет подготовить», — сказала пресс-секретарь.

Назарова добавила, что эта история продолжается еще с августа. Вопрос рассмотрят на первом заседании горсовета после каникул, подытожила пресс-секретарь.

Двое участников СВО записали видеообращение к главе города Сергею Шелесту и пожаловались, что директор школы отказала им в просьбе разместить мемориальную доску в честь их покойного товарища. По словам бойцов СВО, они предварительно согласовали установку таблички в администрации Ленинского округа, департаменте имущественных отношений и военкомате.