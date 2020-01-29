29 января 2020, 14:00
Директор нижегородского лицея нашла у старшеклассника 15 коробок со снюсами
В одном из лицеев Нижегородской области директор обнаружила у 11-классника 15 коробок со снюсами, передает сайт kp.ru.
По данным издания, директор нашла коробки с запрещенным веществом при осмотре шкафа для хранения одежды. Школьник, который припрятал снюсы, признался, что купил их для своего 17-летнего друга.
Директор лицея проинформировала правоохранителей о случившемся. Они изъяли весь «стратегический запас» юноши. Его же отпустили домой. Проводится проверка.