Директор нижегородского лицея нашла у старшеклассника 15 коробок со снюсами

По данным издания, директор нашла коробки с запрещенным веществом при осмотре шкафа для хранения одежды. Школьник, который припрятал снюсы, признался, что купил их для своего 17-летнего друга.

Директор лицея проинформировала правоохранителей о случившемся. Они изъяли весь «стратегический запас» юноши. Его же отпустили домой. Проводится проверка.