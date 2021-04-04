Представитель «Непосед» раскрыл подробности гибели сына худрука театра-студии

Сын основателя и худрука театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян погиб в результате несчастного случая. Никакого конфликта с родственниками у 14-летнего Кирилла не было. Об этом «360» рассказал PR-директор «Непосед» Петро Шекшеев.

«Это случилась около 23:00. Семья собралась дома, накануне отмечался день рождения Кирилла. <…> Никаких конфликтов не было, но, к сожалению, произошел несчастный случай. Он был один в своей комнате на третьем этаже. Когда бабушка зашла проведать его вечером, увидела открытое окно. Потом обнаружили тело. Он упал с крыши их частного дома, а что было — пока достоверно неизвестно», — рассказал собеседник.

Шекшеев добавил, что подросток увлекался экстремальными видами спорта, поэтому не исключено, что он делал какой-то трюк. Собеседник предположил, что мальчик мог забраться на крышу, чтобы сделать селфи.

«Достоверно неизвестно, но точно не самоубийство. Телефон тоже был рядом с ним», — добавил директор «Непосед».

Сын Елены Пинджоян погиб вечером 3 апреля. Его тело нашли под окнами дома под Солнечногорском после 00:00. Кирилл был ведущим концертов «Непосед», работал на телевидении и снимался в кино.