Директор магазина в Челябинской области почти бесплатно отдавала сыр

Обвиняемая получила штрих-код на одну марку сыра. Однако из-за ошибки скидка на него составила 90%. В течение дня штрих-код исправили и заменили, но женщина не избавилась от его первой версии. Весь год директор магазина брала сыр практически бесплатно и продавала его знакомым.

«В дежурную часть ОМВД по Копейску обратились представители магазина с заявлением о причиненном ущербе. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК ПФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», — отметили в пресс-службе.

Полиция выясняет детали инцидента. Подозреваемая сейчас находится под подпиской о невыезде.