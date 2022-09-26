Директор лицея № 369 Тхостов посоветовал не отпускать детей до 12 лет одних в школу | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 22:35 Поделиться Telegram

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Viber Директор лицея № 369 Тхостов посоветовал не отпускать детей до 12 лет одних в школу

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Стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске. В результате погибли 13 человек, еще 21 — получили ранения. В связи с этим директор лицея № 369 Константин Тхостов рассказал, как уберечь ребенка от трагедии. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Если мы внимательно будем относиться к тому, что неадекватный человек, да еще и со странными элементами, движется к школе, первое, что мы должны сделать, — сообщить в правоохранительные органы для максимально быстрой и эффективной остановки этого человека», — заявил специалист.

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Он подчеркнул, что подобных личностей нельзя пускать на территорию школ. Кроме того, детей, которые посещают младшую школу, должны провожать на учебу родители.

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