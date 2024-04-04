Происшествия 04 апреля 2024, 15:04 Директор книжного магазина в Уфе получила шесть лет колонии за мошенничество с чеками

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Суд вынес приговор жительнице Уфы, обвиняемой в мошенничестве. Злоупотребив должностными полномочиями, она украла 10 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Mkset.ru.

Установлено, что фигурантка, работая директором книжного магазина, подделывала чеки и предоставляла искаженные отчеты.

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Злоумышленница призналась в содеянном. Женщине назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Срок аферистка начнет отбывать, когда ее ребенку исполнится 14 лет.