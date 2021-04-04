Директор ФК «Знамя Труда» раскрыл подробности смерти футболиста молодежки

Футболист молодежной команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуева Никита Сидоров умер во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада. Он вышел на поле во втором тайме, а через пять минут ему стало плохо. Об этом «360» рассказал генеральный директор МУ ГФК «Знамя Труда» Михаил Пузанов.

Он отметил, что обычно в ходе таких матчей идет просмотр игроков.

«Получается, он вышел во втором тайме, проиграл пять минут побежал и стало плохо. Упал и потерял сознание», — рассказал собеседник «360».

На поле тут же выбежали тренер и врач, который присутствовал на игре, чтобы оказать необходимую помощь. Вслед за ними бросился отец футболиста.

«Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня», — поделился Михаил Пузанов.

Он отметил, что предварительным диагнозом врач назвал аневризму. Официального заключения врачей пока нет.



Михаил Пузанов отметил, что все игроки перед началом сезона проходят диспансеризацию и общий медицинский осмотр.

«Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех», — подытожил он. Никите Сидорову было 18 лет.

Смерть футболиста молодежной подмосковной команды «Знамя Труда» наступила во время футбольного матча, который проходил на стадионе «Торпедо» Орехово-Зуевского городского округа.