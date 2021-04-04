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    04 апреля 2021, 20:11

    Директор ФК «Знамя Труда» раскрыл подробности смерти футболиста молодежки

    Анатолий Минкин, Екатерина Филимонова

    Футболист молодежной команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуева Никита Сидоров умер во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада. Он вышел на поле во втором тайме, а через пять минут ему стало плохо. Об этом «360» рассказал генеральный директор МУ ГФК «Знамя Труда» Михаил Пузанов.

    Директор ФК «Знамя Труда» раскрыл подробности смерти футболиста молодежки

    Он отметил, что обычно в ходе таких матчей идет просмотр игроков.

    «Получается, он вышел во втором тайме, проиграл пять минут побежал и стало плохо. Упал и потерял сознание», — рассказал собеседник «360».

    На поле тут же выбежали тренер и врач, который присутствовал на игре, чтобы оказать необходимую помощь. Вслед за ними бросился отец футболиста.

    «Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня», — поделился Михаил Пузанов.

    Он отметил, что предварительным диагнозом врач назвал аневризму. Официального заключения врачей пока нет.

    Михаил Пузанов отметил, что все игроки перед началом сезона проходят диспансеризацию и общий медицинский осмотр.

    «Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех», — подытожил он. Никите Сидорову было 18 лет.

    Смерть футболиста молодежной подмосковной команды «Знамя Труда» наступила во время футбольного матча, который проходил на стадионе «Торпедо» Орехово-Зуевского городского округа.