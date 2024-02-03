Происшествия 03 февраля 2024, 00:27 Директор детсада в Москве заявил, что дети не пострадали из-за задымления Директор детсада Швецов: после задымления детям не потребовалась помощь Freepik

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Директор московского детского сада № 1517 Михаил Швецов заявил, что 18 января в здании произошло задымление, но никто из детей не пострадал. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Информация о том, что детям понадобилась помощь медиков после пожара в детском саду из-за неработающей системы оповещения, не соответствует действительности», — заявил он.

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По словам Швецова, открытого возгорания не было, а все системы автоматической противопожарной защиты сработали в штатном режиме, включая систему дымоудаления.

Сотрудники детсада сразу же эвакуировали детей, разместив их в соседнем здании. Никому из воспитанников медицинская помощь не потребовалась.

Швецов подчеркнул, что занятия в детсаду продолжаются, добавив, что летом они планируют модернизировать систему электроснабжения в здании, а также заменить отдельные элементы электрооборудования.

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