03 февраля 2024, 00:27
Директор детсада в Москве заявил, что дети не пострадали из-за задымления
Директор детсада Швецов: после задымления детям не потребовалась помощь
Директор московского детского сада № 1517 Михаил Швецов заявил, что 18 января в здании произошло задымление, но никто из детей не пострадал. Об этом он рассказал РИА «Новости».
«Информация о том, что детям понадобилась помощь медиков после пожара в детском саду из-за неработающей системы оповещения, не соответствует действительности», — заявил он.
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По словам Швецова, открытого возгорания не было, а все системы автоматической противопожарной защиты сработали в штатном режиме, включая систему дымоудаления.
Сотрудники детсада сразу же эвакуировали детей, разместив их в соседнем здании. Никому из воспитанников медицинская помощь не потребовалась.
Швецов подчеркнул, что занятия в детсаду продолжаются, добавив, что летом они планируют модернизировать систему электроснабжения в здании, а также заменить отдельные элементы электрооборудования.
Ранее СКР возбудил уголовное дело после гибели двухлетней девочки при пожаре в частном доме в Новосибирской области.
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