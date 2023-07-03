Происшествия 03 июля 2023, 07:38 Директор АЗС с сожительницей погибли, вычищая цистерну от бензина Директор АЗС с сожительницей погибли в Тайшете Иркутской области при очистке цистерны РИА «Новости»

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В Приангарье погибли директор АЗС с сожительницей. Они чистили резервуар для бензина без защитных масок, сообщило Следственное управление СКР по Иркутской области.

Мужчина 42 лет, директор автозаправки в городе Тайшет, и женщина 35 лет, его возлюбленная, 2 июля занялись очисткой цистерны для бензина без средств защиты дыхания и погибли. Следком возбудил уголовное дело по части третьей статьи 143 Уголовного кодекса России «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», назначил судебно-медицинские экспертизы, изъял документацию и опросил очевидцев.

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На 438-м километре трассы Москва — Рига в Псковской области в 2016 году сгорел бригадир, который тоже занимался очисткой резервуаров АЗС. В одной из цистерн произошла технологическая вспышка и возгорание. Его останки извлекли только после того, как охладили емкость.