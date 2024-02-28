28 февраля 2024, 15:05
Директор Ангелины Вовк опровергла слухи о ее госпитализации
Директор телеведущей Вовк Светлана Торгало опровергла слухи о ее госпитализации
Директор Ангелины Вовк Светлана Торгало опровергла слухи о госпитализации народной артистки России. Она рассказала «360», что телеведущая отдыхает на даче.
«Чувствует себя прекрасно. Она на даче», — сообщила директор артистки.
Реклама
Торгало уточнила, что 81-летняя Вовк регулярно обращается в поликлинику для обследований, но информация о ее госпитализации с заболеванием бронхов, которая появилась в некоторых изданиях, не соответствует действительности. Телеведущая чувствует себя хорошо.
Ранее сын Бари Алибасова назвал точный диагноз отца. У основателя группы «На-На» выявили неподтвержденный инсульт. Композитор попал в реанимацию в Боткинскую больницу.
Больницы
Поликлиники
Реклама
Реклама