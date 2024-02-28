Эксклюзив 28 февраля 2024, 15:05 Директор Ангелины Вовк опровергла слухи о ее госпитализации Директор телеведущей Вовк Светлана Торгало опровергла слухи о ее госпитализации РИА «Новости»

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Директор Ангелины Вовк Светлана Торгало опровергла слухи о госпитализации народной артистки России. Она рассказала «360», что телеведущая отдыхает на даче.

«Чувствует себя прекрасно. Она на даче», — сообщила директор артистки.

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Торгало уточнила, что 81-летняя Вовк регулярно обращается в поликлинику для обследований, но информация о ее госпитализации с заболеванием бронхов, которая появилась в некоторых изданиях, не соответствует действительности. Телеведущая чувствует себя хорошо.

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