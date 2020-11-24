«Директ обрушен»: аккаунт МВД Дагестана в Instagram приостановил работу

Официальный аккаунт МВД Дагестана в Instagram временно прекратил работу. Как сообщил администратор страницы, количество вопросов и претензий, которые пользователи прислали в директ оказалось огромным, так что публиковать новые материалы он пока опасается, так как вопросы начнут задавать в комментариях.

«Временно вернемся к привычному формату работы: вся информация, касающаяся деятельности ведомства будет, как и прежде, размещена на официальном сайте МВД по Республике Дагестан», — подписал администратор страницы.

Какие именно вопросы задают пользователи не уточняется. Но все это происходит на фоне громкого скандала с арестом полковника полиции и главы Кизлярского РОВД Гази Исаева.

В понедельник, 23 ноября, его задержали следователи и сотрудники ФСБ по делу о терактах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метро в 2010 году.

По версии следствия, Исаев входил в террористическое сообщество «Имарат Кавказ»*. Он предупреждал участников экстремистского подполья о будущих облавах, возил руководителей группировки по республике. Кроме того, он лично довез одну из смертниц, которая принесла бомбу в столичное метро, до автостанции, откуда она отправилась в Москву.

После задержания Исаева доставили в российскую столицу, где Басманный суд отправил его за решетку до 4 января 2021 года.

Пожалуй, главным вопросом, которым сейчас задаются все, как спустя 10 лет после взрывов в метро, следователи смогли задержать еще одного причастного к этим страшным преступлениям. Жертвами терактов тогда стали 40 человек, более 100 получили ранения.