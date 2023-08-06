Происшествия 06 августа 2023, 15:20 Дипломы выпускников сгорели в донецком университете после обстрела ВСУ Минобрнауки: дипломы выпускников сгорели в донецком университете из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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В результате обстрела со стороны украинских националистов в Донецком национальном университете экономики и торговли начался пожар, который уничтожил документы приемной комиссии и дипломы выпускников. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Кроме того, сгорели компьютерные классы и серверы, однако удалось сохранить трудовые книжки сотрудников и правоустанавливающие документы, отметили в ведомстве.

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«Минобрнауки окажет Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского всю необходимую помощь», — указали в министерстве.

Вечером в субботу, 5 августа, боевики ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Начался пожар в здании университета, огонь распространился на площади свыше трех тысяч квадратных метров.

Врио глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что открытое горение удалось ликвидировать утром в воскресенье, огнеборцы приступили к разбору конструкций и проливке очагов.