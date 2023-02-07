Происшествия 07 февраля 2023, 13:53 Дипломаты присоединились к российским спасателям в Турции, чтобы помочь с логистикой и переводом Посольство России в Турции: группа дипломатов срочно выехала к спасателям в Кахраманмараш РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вместе с группой российских спасателей в эпицентр землетрясения выдвинулись дипломаты, чтобы помочь им в вопросах логистики и перевода. Поисково-спасательной операцией руководят турецкие службы, людей вызволяют из-под обломков независимо от гражданства, заявило посольство России в Турции.

«В пострадавших регионах нет российских консульств. Тем не менее, на место трагедии, в эпицентр землетрясения — Кахраманмараш срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим спасателям», — рассказали в ведомстве.

Реклама

Посольство назвало информацию о гибели россиян неподтвержденной. Родственники тех, кто находился в момент землетрясения в Турции, не смогли выйти с ними на связь и обратились в дипведомство. Все данные передали местным властям, но из-за масштабов трагедии они не не ответили оперативно — в некоторых районах обрушились дороги, пропала связь.

Реклама

Поисково-спасательной операцией руководят турецкие службы и оказывают помощь всем, кого спасли, независимо от их гражданства, предупредили в посольстве. К работе привлекли собственные силы и специалистов из других стран.

Землетрясение в центральной и юго-восточной части Турции произошло рано утром 6 февраля, подземные толчки продолжились до 7 февраля. Погибли 3419 человек, из-под завалов спасли еще более восьми тысяч.