Происшествия 04 мая 2023, 09:31 Дипломат предупредил Украину о наказании за атаку на Кремль Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку на Кремль, когда посчитает нужным Freepik

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На попытку Украины атаковать Кремль беспилотниками ответят, однако сделают это, когда посчитают нужным. Посол России в США Анатолий Антонов заявил в Telegram-канале дипведомства, что нападение показало отсутствие у киевского режима желания мирно остановить конфликт.

«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым», — сказал он.

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Наказание за попытку направить беспилотники на Капитолий, Белый дом или Пентагон, по словам дипломата, стало бы жестким и неминуемым. Анатолий Антонов предупредил, что российская сторона ответит на нападение в соответствии со степенью угрозы руководству страны.

Посол назвал кощунственной, циничной и абсурдной реакцию администрации президента США на нападение. Он обвинил Белый дом в укрывательстве преступников и двойных стандартах. Анатолий Антонов назвал это подтверждением того, что Украина и Запад не захотели искать мирного решения конфликта.

Ночью 3 мая на Кремль направили два беспилотника, которые вычислили и сбили с использованием радиолокационного оборудования. Никто не пострадал, президент России Владимир Путин в момент атаки находился в Ново-Огареве.