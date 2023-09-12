Происшествия 12 сентября 2023, 20:54 Дикие кабаны атаковали Ростов-на-Дону Mash: дикий кабан напал на детей во дворе дома в Ростове-на-Дону

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Дикий кабан напал на людей в Ростове-на-Дону. Кадры нападения опубликовал Telegram-канал Mash.

Авторы публикации указали, что ЧП произошло возле жилого комплекса «Парк Островского». Огромный кабан прибежал во двор и начал метаться по площадке, врезаясь в людей и тренажеры.

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Дети, оказавшиеся на площадке, в ужасе разбегались. Один мальчик упал после столкновения с животным.

Позже кабана видели в нескольких местах города с разбитым в кровь пятачком. В том числе на площади Энергетиков — животное выламывало забор в парке.

В соцсетях появилось видео, как кабан лежит на тротуаре, его обходят удивленные прохожие.

Канал Don Mash также опубликовал видео из парка Островского — там резвились сразу несколько диких животных. Три взрослых кабана носились по газону, гоняли собак и даже сломали забор.

В августе стаю кабанов заметили в Приморском районе Петербурга. Животные гуляли по обочине Суздальского шоссе в районе жилого комплекса «Заповедный парк», совершенно не реагируя на прохожих и проезжающие машины.