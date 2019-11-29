Дикая лиса покусала жителей села на Алтае

С приходом зимы диких животных все чаще начинают замечать в населенных пунктах. Такие встречи не всегда заканчиваются хорошо. Так, трех жителей алтайского села Усть-Иша покусала лиса. Выяснилось, что хищница болела бешенством, поэтому село закрыли на карантин.

«Действительно, случаи нападения лис фиксируются. Последние произошли в селе Усть-Иша, где лиса покусала двух человек, а потом жители сообщили, что накануне был еще один случай нападения», — рассказала начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий регионального управления ветеринарии Наталья Кароннова«Интерфаксу».

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Она добавила, что животное застрелили, а анализ показал, что у нее было бешенство. После этого в селе объявили карантин, а местных жителей провакцинировали и назначили курс лечения.

По словам главного эпизоотолога ветеринарной службы Красногорского района Оксаны Миллер, нападение дикой лисы произошло утром, когда один из жителей села шел на работу. Хищница укусила мужчину за палец.

«Потом стало известно, что эта лиса накануне вечером покусала еще двоих человек. Она пришла с берега реки, зашла во двор, укусила хозяина, его ребенка и собак», — цитирует ее «Вести Алтай».

Также Миллер отметила, что вакцины от бешенства ввели не только гражданам, но и крупному рогатому скоту, кошкам и собакам. Всего специалисты привили более 150 животных в селе.

«На самом деле такие ситуации происходят периодически, особенно в селах, граничащих с лесами. Наступает голодный период и лисы выходят в села в поисках пропитания», — объяснила Кароннова.