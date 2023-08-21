Эксклюзив 21 августа 2023, 14:16 «Ответственность на гиде». Диггер — об экскурсиях по московским коллекторам Диггер Давыдов: гид обязан отменить экскурсию по коллектору при неблагоприятной погоде

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При проведении подземных экскурсий обязательно берутся в расчет погодные условия. Об этом рассказал «360» диггер, экскурсовод по подземельям Москвы Даниил Давыдов.

Он сообщил «360» о том, что средняя продолжительность экскурсии по подземному маршруту составляет 2-2,5 часа. Группа встречается в условленном месте.

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При этом погоду экскурсовод обязательно должен брат в расчет погодные условия.

Когда обещают дожди, всегда все спуски отменяются. <Экскурсовод> должен накануне сказать, что погодная обстановка не походная. Погода может меняться, тогда за два часа всегда обзваниваются клиенты, принимается решение проводить или не проводить. Бывает, что уже все встретились, но экскурсовод отменяет спуск, потому что изменился грозовой фронт. Даниил Давыдов

Диггер также сообщил, что маршрут по реке Неглинной совсем несложный. Видимо, группа попала в дождь, когда уровень воды резко поднялся.

Когда я услышал по новостям, что было обнаружено тело девушки, я спустился в подземный коллектор, по пояс в воде прошел маршрут в надежде, что, может, кто-то на лесенке остался, вдруг у людей травмы, но никого не обнаружил. Даниил Давыдов

По словам эксперта, во время спуска ответственность за жизнь членов группы полностью ложится на экскурсовода. Однако дозвониться до сотрудника так и не удалось.

Никакой документ не подписывался при вчерашнем спуске. Эта ответственность полностью на экскурсоводе. Даниил Давыдов

Однако экскурсовод считает, что интерес к подземельям Москвы не угаснет даже после подобных происшествий.

Группа, отправившаяся на экскурсию по подземным туннелям, предположительно, состояла из восьми человек. Из-за внезапного ливня вода в туннелях поднялась, они перестали выходить на связь. Людей могло смыть водой. Их поиски начали спасатели.

Тела двух погибших подростков выловили из воды у парка «Зарядье» утром 21 августа. Тело еще одной школьницы с пробитой головой нашли у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. Сейчас экскурсии с диггером по коллекторам в Москве приостановили.