Диджей из Пермского края погиб в драке

Диджей радиостанции «Соль ФМ» Алексей Попов погиб в Соликамске (Пермский край) во время драки. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«Не стало Алексея Попова (DJ Alex Drive), нашего брата, друга, коллеги — человека, который дарил только позитив нашим слушателям», — написали коллеги диджея на странице радиостанции в соцсетях. Открыто уголовное дело. На радиостанции отказались давать комментарии по поводу случившегося. Прощание с Поповым намечено на 19 июня. Оно состоится в Соликамске.