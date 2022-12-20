Происшествия 20 декабря 2022, 14:36 DHL осудила нелегальное использование своей сети после инцидента с посылкой в ЦАР В DHL заявили, что компании известно об инциденте с посылкой в ЦАР РИА «Новости»

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DHL известно об инциденте с посылкой в ЦАР. Компания осуждает любые формы насилия и нелегальное использование своей сети для его совершения. Об этом заявила ТАСС представитель немецкого концерна экспресс-доставки грузов и документов Сабине Хартман.

«DHL осуждает любые формы насилия и нелегальное использование своей сети», — сказала она.

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В DHL обратили внимание, что полностью сотрудничают с местными властями. В компании отказались прокомментировать задержание своих сотрудников в ЦАР по делу о теракте против главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого, ссылаясь на соблюдение права уважения частной жизни.

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Подозреваемыми в деле о теракте против главы Русского дома в ЦАР стали семь человек. Среди них оказались сотрудники почты, через которых глава Русского дома получил посылку с заложенной бомбой.

Директор Русского дома Дмитрий Сытый был серьезно ранен после взрыва посылки в минувшую пятницу, 16 декабря. Врачи назвали его состояние тяжелым. В понедельник, 19 декабря, самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел из Африки в РФ.