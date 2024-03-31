Происшествия 31 марта 2024, 12:25 Дежурство охранника из Белоруссии в «Крокусе» стало для него роковым Погибший при теракте в «Крокусе» охранник вышел на работу не в свою смену РИА «Новости»

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У охранника Алима Кошеварова, оказавшегося на первой линии обстрела в момент теракта в «Крокусе», 22 марта был выходной. Но он вышел на работу, чтобы помочь коллегам обеспечить безопасность на концерте «Пикника». Об этом написал «Царьград».

Кошеваров приехал в Москву из Белоруссии, он работал вахтовым методом. Когда началась стрельба, мужчина с другими охранниками находился у стеклянного входа в здание. Он мгновенно сообразил, что делать, и начал уводить людей в безопасное место.

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Вскоре его настигла автоматная очередь. Кошеваров получил три пулевых ранения, его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Врачи до последнего боролись за жизнь охранника, но 29 марта он скончался. Об этом сообщили в посольстве Белоруссии в Москве. Дипломаты пообещали, что помогут с транспортировкой тела Кошеварова на родину.