Важное 31 августа 2023, 21:06 Дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон над Брянской областью Минобороны: БПЛА уничтожили вечером 31 августа над Брянской областью Unsplash

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Минобороны подтвердило данные об одном уничтоженном беспилотнике над территорией Брянской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«Около 20:00 (по московскому времени — прим. ред.) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», — сообщили в министерстве.

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Украинский беспилотник уничтожили дежурные средства ПВО.

Ранее местные жители начали распространять в соцсетях и Telegram-чатах сообщения о звуках взрывов. По словам очевидцев, над Брянской областью якобы сбили три дрона. Но эта информация не подтвердилась.

Губернатор региона Александр Богомаз случившееся пока никак не прокомментировал. Утром 31 августа он сообщал о трех сбитых беспилотниках самолетного типа. О подозрительных летательных аппаратах над Брянском проинформировали горожане.