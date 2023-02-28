28 февраля 2023, 13:20
Девушку заподозрили в угоне машины в Новосибирске
В Новосибирске задержали 20-летнюю девушку, которую заподозрили в угоне машины. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.
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По предварительной версии, в минувшие выходные подозреваемая украла у знакомого ключи от авто и попыталась скрыться. Сотрудникам Росгвардии удалось нагнать ее на улице Молодости. Они доставили девушку в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.
Росгвардия
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