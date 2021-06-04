Девушку в Новосибирске избили за то, что она наступила на пляжное полотенце

Девушку в Новосибирске избили подростки за то, что она неосторожно наступила на пляжное полотенце. Мама девочки сообщила «360», что ее дочь получила сотрясение головного мозга.

Нападение на 13-летнюю девушку совершили на пляже в Ленинском районе Новосибирска. Она была со своим братом. На нее напала сразу целая компания: три 18-летних девушки и двое парней. Их недовольство вызвало то, что она наступила на чужое пляжное полотенце. Если бы не хозяйка местного торгового павильона, вызвавшая охрану, то ее могли бы покалечить намного сильнее. Всех драчунов задержали и передали полиции.

По словам матери девушки, сейчас ее дочь чувствует себя лучше, но есть и жалобы. У нее до сих пор болит голова и шея.

«Она проходила мимо, то ли она им не понравилась, то ли что. Они ее окрикнули, просили говорить. Она сказала, я не буду с вами разговаривать. <…> Везде пишут в новостях, что произошел инцидент по поводу того, что она наступила на какое-то пляжное полотенце», — рассказала ее мать.

По предварительным данным, все задержанные являются воспитанниками детского дома.

Обидчики девочки теперь пишут ей в соцсетях и пытаются искупить свою вину.