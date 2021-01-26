Девушку в Иркутске 11 раз ударили ножом ради iPhone 11

Пострадавшая разместила объявление о продаже iPhone 11. Вечером 22 января она встретилась с потенциальным покупателем. Он осмотрел товар, а после несколько раз ранил девушку и убежал. Сотрудники правоохранительных органов искали подозреваемого по горячим следам.

«Менее суток потребовалось оперативникам, чтобы установить и задержать предполагаемого преступника, которым оказался 13-летний подросток. Во время обыска по месту его жительства обнаружен и изъят похищенный смартфон», — говорится в сообщении.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Очевидец рассказал сайту kp.ru, что один из соседей пытался догнать мальчика, но не смог.

«Сама пострадавшая объяснить, конечно, ничего не могла. Говорила только, что ей очень больно и что может умереть. Просила быстрее вызвать врачей», — вспомнил он.

В результате неравнодушные сами отвезли раненую в больницу. По словам врачей, ей было нанесено 11 ножевых ударов. Тем не менее медикам удалось спасти девушке жизнь, сейчас ей ничего не угрожает.

По данным kp.ru, подросток давно просил у родителей купить ему дорогостоящую модель смартфона, но они отказывались.