Девушку унесло течением реки на Сахалине

На Сахалине во время перехода реки Красноярки через Быковские пороги погибла 19-летняя девушка. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на региональный следком.

Группа молодых людей решила перейти бурлящую реку поздним вечером. Во время перехода одну из девушек подхватило течением. В компании поняли, что не смогут спасти ее самостоятельно и вызвали спасателей.

После ночи поисков наряду удалось отыскать тело погибшей.

«В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении погибшей преступления не обнаружено, по предварительным данным смерть могла наступить в результате механической асфиксии от закрытия органов дыхания водой», — отметили в ведомстве.

На данный момент устанавливается точная причина смерти девушки.