Девушку, сорвавшуюся с горы, доставили в больницу в Башкирии

В Республике Башкирия молодая девушка сорвалась со скалы на Юмагузинском водохранилище. Ее госпитализировали с травмами.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на информацию республиканского Госкомитета по ЧС, после звонка по номеру 112 девушку 1999 года рождения обнаружили полицейские и медики на месте падения. Сейчас она находится в городской клинической больнице города Кумертау.

В связи с происшествием Госкомитет по ЧС обратился к жителям республики с призывом избегать опасных участков и быть внимательными и осторожными.