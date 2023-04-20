Происшествия 20 апреля 2023, 14:26 Девушку с ножевым ранением доставили в больницу Владивостока

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Во Владивостоке правоохранители раскрыли подробности инцидента, произошедшего 16 апреля с участием 19-летней девушки в одном из хранилищ. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на Следственный комитет.

Было установлено, что в ходе ссоры молодой человек нанес удар ножом в голову своей возлюбленной.

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В настоящее время в отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Его поместили под стражу. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.