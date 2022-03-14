14 марта 2022, 20:23
Житель Ленобласти выбросил девушку с четвертого этажа
Жителя Ленинградской области задержали по подозрению в покушении на убийство после того как он, по версии следствия, выбросил свою подругу с балкона четвертого этажа. О этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СК.
У жертвы диагностировали ушибы внутренних органов и серьезные переломы, она находится в больнице. Задержан 28-летний подозреваемый. По версии следствия, эти люди поссорились, находясь на балконе, после чего мужчина столкнул девушку вниз.