Житель Ленобласти выбросил девушку с четвертого этажа

Жителя Ленинградской области задержали по подозрению в покушении на убийство после того как он, по версии следствия, выбросил свою подругу с балкона четвертого этажа. О этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СК.

У жертвы диагностировали ушибы внутренних органов и серьезные переломы, она находится в больнице. Задержан 28-летний подозреваемый. По версии следствия, эти люди поссорились, находясь на балконе, после чего мужчина столкнул девушку вниз.