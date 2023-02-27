Происшествия 27 февраля 2023, 18:27 Девушку, работавшую няней, осудят за смерть детей в Новосибирске

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В Новосибирске суд вынесет приговор в отношении 19-летней девушки, которая оставила без присмотра детей в доме, где случился пожар. Об этом написал «Царьград».

Случай произошел в декабре прошлого года. Мать двоих детей иногда просила подругу присмотреть за детьми за определенную плату. В очередной раз девушка согласилась побыть няней, однако на некоторое время решила отлучиться в салон красоты, оставив двухлетнего мальчика и годовалую девочку одних. Пока она находилась в салоне, в доме случился пожар, в котором дети задохнулись.

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Уголовное дело возбудили в отношении и матери детей, и няни.

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