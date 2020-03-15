Девушек-промоутеров расстреляли из пневматического ружья в Люблино

Неизвестный расстрелял двух промоутеров из пневматического оружия в Люблино. Владельцу оружия не понравилось, что девушки шумела у него под окнами — они зазывали покупателей в магазин с помощью громкоговорителя. Об этом «360» сообщил источник.

Он уточнил, что одна из них несовершеннолетняя — ей 17 лет. Второй уже исполнилось 18 лет. Девушки подрабатывали промоутерами в магазине одежды. Они должны были зазывать туда посетителей с помощью громкоговорителя. Одному из местных жителей это не понравилось. Он расстрелял их прямо из окна своей квартиры из пневматического оружия.

Девушка стояла и кричала в рупор — приглашала на распродажу верхней одежды. В нее из окна стреляли из пневматического оружия Источник «360».

Стрелок попал девушке в ногу, ее жизни ничего не угрожает. Источник уточнил, что единственное повреждение, которое она получила, — это синяк на ноге. Ее напарнице повезло больше — пуля попала в капюшон.

На место происшествия прибыли правоохранители, сейчас они выясняют все детали произошедшего. В МВД уточнили «360», что нападение произошло по адресу: улица Краснодарская, дом 57, корпус 2.

Поступило сообщение, что неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия. Прибыли полицейские. В настоящее время в отделе полиции находятся две заявительницы. Телесных повреждений они как таковых не получили, в медицинской помощи не нуждаются. Мы ищем злоумышленника МВД Москвы.

Стрелявшего жителя пока не нашли. Известно, что он стрелял из одной из квартир дома напротив места происшествия.

Источник рассказал, что два года назад в Люблино произошел похожий случай, но закончился он хуже. Тогда девушку, которая рекламировала другой магазин одежды, застрелили из охотничьего ружья. Она погибла до приезда врачей.