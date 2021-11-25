Девушку приговорили к исправительным работам за оскорбление полицейского

Жительницу Ивановской области приговорили к пяти месяцам исправительных работ за оскорбление полицейского. Об этом сообщил «Царьград».

Летом 2021 года фигурантка выпила и вступила в конфликт с матерью и отчимом. Они вызвали полицию. В дом пришел участковый, после чего девушка, по формулировке прокуратуры, «пренебрегая нормами морали и правилами поведения, публично высказала в адрес полицейского оскорбительные слова в неприличной форме».

Помимо исправительных работ, суд назначил удержание в счет государства 5% ежемесячного дохода девушки.