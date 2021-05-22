Девушку, писавшую записки с просьбами о помощи, нашли в Новосибирске

В Новосибирске в отдел полиции доставили девушку, которая разбросала записки с просьбами о помощи. Об этом в региональном управлении СК сообщили радиостанции «Говорит Москва».

Жильцы дома № 17 по улице Адриена Лежена обнаружили около многоэтажки четыре записки, в которых девушка сообщала, что ее заперли на 14-м этаже, и просила помочь, чтобы кто-нибудь обратился в полицию. Несколько человек так и поступили.

Девушку нашли, она жива. Ее доставили в полицию. С ней поговорили следователи. Что точно с ней произошло, до сих пор неизвестно. Обстоятельства сейчас выясняются.

Одна из жительниц дома рассказала порталу «Новосибирск онлайн», что записки обнаружила одна женщина, которая гуляла с собакой. Кусочки бумаги были прикреплены к разным предметам. Их нашли около пятого подъезда, но номер дома в записках указан не был. Однако жители заметили, что одну из квартир на 14-м этаже накануне ночью заходили двое молодых людей и девушка.

В Балашихе ранее начали разыскивать мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку, пригрозив ей ножом.