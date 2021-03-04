Девушки в Приамурье избили несовершеннолетнюю студентку. Ее мать поделилась подробностями конфликта

Между девушками в Белогорске (Приамурье) вспыхнул конфликт. Ругань переросла в драку — и 17-летнюю студентку колледжа избили. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«1 марта 2021 года 17-летней студентке нанесены телесные повреждения девушками, которые являются жителями поселка Серышево Амурской области, личности которых установлены. Причиной стала конфликтная ситуация между девушками», — сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что пострадавшая учится в Амурском колледже сервиса и торговли. «360» связался с матерью избитой студентки, которая назвала произошедшее беспределом.

«Из-за каких-то сплетен девочка ее вызвала на разговор. Кто-то из них про кого-то говорил сплетни. <…> Ну она приехала на эту стрелку, а тут вышла вот эта вот здоровая баба. <…> Арина мне рассказывала, что поехала, чтобы поговорить», — рассказала женщина.

Она добавила, что снимавшая избиение на видео девочка — бывшая подруга ее дочери, которая не раз была у них дома. После просмотра видео собеседнице показалось, что на ее ребенка напала 30-летняя женщина. Оказалось, что они ровесницы. Завтра пострадавшую родители повезут на экспертизу. Сначала студентка не призналась, что с ней произошло. По словам матери, она объяснила разбитую губу падением.