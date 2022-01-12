Девушки, курившие вейп с погибшим мальчиком в Бийске, все еще в больнице

Одна из девушек, куривших вейп с погибшим двенадцатилетним мальчиком в Алтайском крае, до сих пор в реанимации бийской больницы. Сестра умершего тоже находится в больнице.

Всех троих без сознания обнаружила бабушка одной из девушек на следующий день. Мальчика спасти не удалось. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Состояние девушек сейчас достаточно стабильное с положительной динамикой. Ту, что в реанимации, скоро переведут в обычную палату.

Тем временем в Государственной думе заявили, что требования к продаже вейпов должны быть аналогичны требованиям к продаже табака. С этой целью намерены разработать законопроект.

Школьник 12 лет, который скончался после курения электронной сигареты, рос в полной семье. Он был душой компании, увлекался видеоиграми. Об этом «360» сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. Еще один источник рассказал о старшей сестре мальчика, которая курила вместе с ним, он назвал ее доброй, позитивной девушкой.