Девушке в Москве продали антисептик вместо воды

Москвичка купила в кофейне Сofix минеральную воду без газа. Однако оказалось, что там антисептик. Компания принесла извинения и пообещала, что виновных сотрудников накажут.

Как объяснили в пресс-службе Cofix, обязательное требование для всех кофеен из-за эпидемии коронавируса — иметь в наличии антисептик для рук. Если в одной точке он заканчивается, то его должны быстро доставить в другую кофейню сети.

«К сожалению, в этот раз из-за халатности сотрудников антисептик перевозился в таре из-под питьевой воды, что категорически запрещено стандартами работы кофеен Cofix», — сказали в компании.

Случай с антисептиком вместо воды произошел 10 апреля в кофейне на Охотном ряду. Девушка купила бутылку воды, но сделав глоток, поняла, что там находится антисептическое средство. После ЧП москвичка находилась в сознании, она покинула кафе, а через некоторое время вернулась, чтобы написать жалобу. Девушка заявила, что пожалуется в Роспотребнадзор и прокуратуру. Также она потребовала уволить сотрудника, который продал ей фальшивую воду.

«От лица владельца кофейни и от руководства всей сети Cofix мы приносим наши глубочайшие извинения пострадавшей. Виновные сотрудники кофейни наказаны и отстранены от работы», — отметили в Cofix.

Там добавили, что компания незамедлительно связалась с пострадавшей и предложила помощь, но девушка отказалась.

После случившегося в кофейнях сети проведут дополнительную проверку выполнения стандартов Cofix Check. Роспотребнадзор уже начал заниматься этой историей, написало РИА «Новости».