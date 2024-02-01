Происшествия 01 февраля 2024, 20:39 Девушка застряла на эскалаторе в метро Санкт-Петербурга Эскалатор петербургского метро зажал куртку сидевшей на ступенях девушки Freepik

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Эскалатор «зажевал» куртку девушки, которая сидела на ступенях на станции «Петроградская» Санкт-Петербургского метрополитена. Компания проведет служебную проверку в отношении персонала станции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу подземки.

Застрявшая в механизме эскалатора девушка попала на видео. Она уселась на ступени по ходу движения, а внизу не смогла встать и упала на спину. На помощь бросились другие пассажиры, после чего дежурная остановил эскалатор.

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В пресс-службе метрополитена уточнили, что ЧП произошло еще 21 января из-за пассажирки, которая, сев на ступени, нарушила правила безопасности. Но видео произошедшего облетело соцсети только сейчас.

«Кроме того, пассажирка проигнорировала несколько замечаний дежурной у эскалатора с требованием встать со ступеней и предупреждений о том, что сидеть на ступенях небезопасно, сделанных посредством громкоговорящего оповещения», — сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

В пресс-службе добавили, что дежурная остановила механизм, но не оперативно. Компания проведет проверку, по результатам которой сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. О проведении проверки также сообщила прокуратура Петербурга.

В ноябре посетителю московского ТЦ на Новом Арбате зажало ногу механизмом эскалатора.