Девушка за рулем ВМW насмерть сбила водителя иномарки в Москве. Фото

В Москве произошло ДТП с участием трех машин. Водитель одной из них погиб — его сбила иномарка. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

В аварию на пересечении проспекта Маршала Жукова и Крылатской улицы попали Audi, Kia и BMW. Управлявший первым автомобилем мужчина выходил из транспортного средства, когда в него влетело другое авто. Девушка из BMW пострадала — ее осматривают медики.

Источник фото: прокуратура Москвы

В столичной прокуратуре подтвердили факт ДТП. По предварительным данным, 28-летняя водитель BMW столкнулась со стоящей машиной и наехала на вышедшего на проезжую часть из-за другой аварии мужчину. Он погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД уже прибыли на место случившегося. Из-за ДТП три полосы движения в сторону центра перекрыли. В Дептрансе Москвы попросили водителей выбирать пути объезда.