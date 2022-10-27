Девушка за рулем Mercedes насмерть сбила мужчину в Петербурге | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 13:32 Девушка за рулем Mercedes насмерть сбила мужчину в Петербурге

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Авария с участием автомобиля Mercedes произошла в ночь на 27 октября на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом написал «МК в Питере».

Девушка-водитель Mercedes устроила гонки с BMW и не заметила мужчину, который вышел на пешеходный переход. Из-за сильного удара его отбросило на несколько метров от места происшествия.

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В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что виновницей случившегося стала 22-летняя местная жительница, которая не раз попадалась сотрудникам ГИБДД из-за нарушения ПДД. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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