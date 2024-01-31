31 января 2024, 15:05
Девушка за рулем каршеринга врезалась в дорожное ограждение в Самаре
ДТП с участием каршерингового авто произошло накануне на улице Ново-Садовой в Самаре. Об этом написал «Царьград»со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.
Молодая девушка за рулем Volkswagen Polo не справилась с управлением, влетела в дорожное ограждение и снесла дорожный знак.
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Теперь за повреждение авто, ограждения и знака жительнице Самары грозит штраф. О пострадавших не сообщается.
ДТП
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