Происшествия 13 сентября 2023, 16:36 Девушка за рулем Hyundai сбила подростка на самокате в Новороссийске

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ДТП с участием иномарки и 16-летнего подростка произошло накануне на улице Волгоградской в Новороссийске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.

Как рассказали в ведомстве, 22-летняя девушка за рулем Hyundai не заметила подростка, который двигался на самокате по краю проезжей части дороги, и наехала на него.

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Молодого человека с травмами увезли в больницу. Сейчас в случившемся разбирается полиция.