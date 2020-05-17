Девушка выжила после падения с мотоцикла на скорости 190 км/ч. Видео

Ночью на одной из трасс Адлера девушка упала на большой скорости упала с мотоцикла. Она осталась жива, у нее диагностировали ожог копчика и синяки.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы, момент аварии запечатлела камера на шлеме девушки. На видео можно увидеть, как мотоцикл едет скорости в 190 километров в час. После переднее колесо начинает трястись из стороны в сторону, и девушка теряет управление над транспортным средством. Она упала и, судя по кадрам, несколько раз перевернулась.

Когда девушка упала, к ней тут же подбежали люди, чтобы помочь. Она сказала, что у нее «все болит» и попросила вызвать скорую.

«Я воблинг словила», — объяснила девушка в конце видео.

Воблинг представляет собой эффект возникновения на большой скорости нарастающих колебаний переднего колеса мотоцикла или другого траспортного средства при езде на большой скорости.