Девушка выпала с 15-го этажа жилого дома на востоке Москвы и выжила

Из окна многоэтажки на востоке Москвы выпала 25-летняя девушка. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, все произошло на улице Новокосинской. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как девушка сидит на подоконнике открытого окна, почти полностью высунувшись наружу.

По предварительным данным, пострадавшая сидела на подоконнике на 15-м этаже, высунув ноги на улицу. В какой-то момент она не удержалась и сорвалась вниз.

Прибывшие на место медики констатировали, что девушка жива и находится в сознании. В каком именно она состоянии находится сейчас, неизвестно.

Это не первый случай падения с высоты в столице за последние дни. Накануне стало известно, что из окна 17-го этажа на проспекте Вернадского выпал 29-летний мужчина с пятилетней дочерью. От полученных травм они скончались на месте.



Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Отцу погибшей девочки назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.