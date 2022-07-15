Девушка выпала из окна пятого этажа в Ростовской области

Трагедия, в которой погибла 23-летняя девушка, произошла возле дома № 13 по улице Татаркина в городе Шахты Ростовской области. Об этом написало издание «Привет-Ростов.ру».

Погибшую нашли соседи возле многоквартирного дома. По предварительным данным, она выпала из окна пятого этажа, сообщило ИА Nation News.

Знакомые девушки рассказали полицейским, что она якобы употребляла запрещенные вещества. В настоящий момент по факту смерти проводится проверка. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося.