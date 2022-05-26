Девушка выпала из окна незадолго до свадьбы в Москве

Девушка погибла после падения из окна в Москве. В тот день она собиралась познакомить маму с отцом своего жениха. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Пара собиралась пожениться и решила, что пора познакомить родителей. В день знакомства мама погибшей чувствовала себя нехорошо и просила перенести встречу.

Девушка расстроилась и ушла к себе в комнату. Что происходило дальше — неизвестно. Но когда пришел ее партнер, из комнаты никто не отозвался. В итоге девушку нашли под балконом квартиры. Она была еще жива, но до приезда скорой погибла.

Правоохранители выяснят причины и обстоятельства гибели.