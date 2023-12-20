Происшествия 20 декабря 2023, 16:37 Девушка в Уфе выпала из окна на первом свидании Mash Batash: в Уфе 18-летняя девушка выпала из окна на первом свидании РИА «Новости»

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Первое свидание с молодым человеком оказалось смертельным для 18-летней жительницы Уфы , она выпала из окна. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По информации источника, девушка познакомилась с 23-летним парнем в социальной сети, он предложил ей арендовать квартиру.

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Оказавшись наедине, парочка начала распивать спиртные напитки. Девушка сидела на подоконнике, но в какой-то момент не удержалась и сорвалась вниз с девятого этажа. На место ЧП прибыли медики, но спасти девушку им не удалось.

В ноябре в Санкт-Петербурге из окна квартиры на девятом этаже выпала 16-летняя студентка колледжа. Случайный прохожий обнаружил ее около четырех утра. Пострадавшую экстренно отвезли в больницу, однако она скончалась.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе девушка в одном нижнем белье упала с балкона на восьмом этаже и выжила.